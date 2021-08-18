Haberler Spor Haberleri Transfer Haberleri Haberleri Forvete alternatif aday Osayi-Samuel
Giriş Tarihi: 18.8.2021

Forvete alternatif aday Osayi-Samuel

Forvete alternatif aday Osayi-Samuel
Fenerbahçe'nın UEFA Avrupa Ligi playoff'unda yarın oynayacağı HJK Helsinki maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Çalışmaya sakatlıkları devam eden Pelkas, Serdar Dursun ve Valencia katılmadı. Valencia'nın Helsinki karşısında da forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Forvette alternatifsiz kalan, Samatta'nın Adana'daki performansından memnun olmayan Pereira; Bright Osayi-Samuel'i de bu bölge için denemeye aldı. Normalde sağ kanat bek oynayan Nijeryalı yıldız, Adana Demir maçının son bölümünde hücumda yer almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kent için sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor
SON DAKİKA || Emekli ve memura 3600 ek gösterge zammı: 1.8 milyon kişi yararlanacak...
Son dakika: Sergen Yalçın ve Fatih Terim Gedson'dan vazgeçmiyor! Beşiktaşlıları heyecanlandıracak gelişme...
Son dakika: Lionel Messi sonrası Real Madrid'den PSG’ye nispet! Dünya yıldızlarını kadrosuna topluyor…
Milli Eğitim Bakanlığında Görev yapan öğretmenler dikkat!
SON DAKİKA: Marcao krizi sonrası neler yaşandı? Maç biter bitmez soyunma odası karıştı Arda Turan...
Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
AB'den son dakika Afganistan açıklaması geldi! Taliban ile iş birliği için şartlarını sıraladı
Son dakika: Tahliye uçağının tekerinden insan bedeni çıkmıştı! ABD'den flaş hamle
Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao özür diledi! "Verilecek her karara..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Forvete alternatif aday Osayi-Samuel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA