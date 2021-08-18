Forvete alternatif aday Osayi-Samuel

Fenerbahçe'nın UEFA Avrupa Ligi playoff'unda yarın oynayacağı HJK Helsinki maçının hazırlıkları dün yapılan antrenmanla devam etti. Çalışmaya sakatlıkları devam eden Pelkas, Serdar Dursun veValencia katılmadı. Valencia'nın Helsinki karşısında da forma giymesinin zor olduğu ifade edildi. Forvette alternatifsiz kalan, Samatta'nın Adana'daki performansından memnun olmayan Pereira; BrightOsayi-Samuel'i de bu bölge için denemeye aldı. Normalde sağ kanat bek oynayan Nijeryalı yıldız, Adana Demir maçının son bölümünde hücumda yer almıştı.