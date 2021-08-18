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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Kira 500 bin satın alma 7.5 milyon

VOLKAN DEMİR
Kira 500 bin satın alma 7.5 milyon

İngiliz ekibi, milli futbolcu için 500 bin Euro kiralama, 7.5 milyon Euro da satın alma maddesi içeren anlaşmayı sarı-lacivertlilere iletti. Pereira gidişe onay verdi, top şimdi Başkan Ali Koç’ta

SABAH Spor'un dün okurlarına duyurduğu Ozan Tufan-Watford transferinde yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye son teklifini sundu. 26 yaşındaki milli orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için 500 bin Euro önerirken, sözleşmeye 7.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi koymayı kabul etti. Ozan Tufan, İngilizler ile prensip anlaşmasına vardı ve Fenerbahçe'nin vereceği kararı beklemeye başladı.

İNGILTERE HEP HAYALIYDI
Sarı-lacivertli kulüp, bu teklife şimdilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi. Teknik direktör Vitor Pereira, yönetime sunduğu raporda Ozan Tufan'ın gidişine onay verdi. Top artık Başkan Ali Koç'ta... Başkan, Ozan'ın geleceğiyle ilgili son kararı birkaç gün içerisinde İngilizler'e bildirecek. Başkan gidişe onay verirse, yıllardır konuşulan ama bir türlü gerçekleşmeyen Ozan'ın, Premier Lig hayali de gerçekleşecek.

SABAH SPOR YAKIN TAKİPTE
'İşte Tufan Planı' başlığı ile transferi dün okurlarımıza duyurmuştuk. Ozan'ın transferi, taraftarın çok beklediği yeni golcü için de yer açılması anlamı taşıyor.

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Kira 500 bin satın alma 7.5 milyon
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