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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Elneny hamlesi

Elneny hamlesi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen F.Bahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş’ın eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti

FENERBAHÇE, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in Mısırlı yıldızı Mohamed Elneny için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz kulübünün yetkililerle temasa geçerek bir görüşme yaptığı öğrenildi. Kanarya'nın Arsenal ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Tecrübeli orta saha Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de oynadığı iki karşılaşmada da görev almadı.

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Elneny hamlesi
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