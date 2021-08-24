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Giriş Tarihi: 24.8.2021

9. transfer Denswil

9. transfer Denswil

Fırtına’nın stoper arayışı son buldu; Hollandalı futbolcu Bologna’dan sezon sonuna kadar kiralandı

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği stoper geldi: Stefano Denswil… Serie A ekiplerinden Bologna'da oynayan 28 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmeler sonucunda sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı. Sol bekte de oynayabilen Hollandalı futbolcunun bugün imza atması bekleniyor.

Stefano Denswil Kimdir?
Ajax alt yapısında yetişen Denswil, 2015'te 1.2 milyon Euro'ya FC Brugge'e geçti. 1.88'lik oyuncu 2019'da 6 milyon Euro bonservisle Bologna'ya transfer oldu ve geçen sezonu eski takımı Brugge'de kiralık olarak geçirdi.

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9. transfer Denswil
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