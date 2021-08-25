Gedson’da son viraja girildi

BEŞIKTAŞ'TA Gedson Fernandes için son final haftasına gelindi. Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen ancak şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan Benfica'nın kiralama seçeneğine daha sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Dahaönce Fernandes'inbonservisininyüzde 50'sineyaptığı 7.5 milyonEuro'lukönerisi Benficatarafındangeri çevrilenBeşiktaş, satınalma opsiyonlukiralamaiçin Portekizkulübününtutumunun değişmesinibekliyordu. Siyahbeyazlı yöneticiler, bu transferi hafta sonuna kadar noktalamayı hedefliyor.