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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Gedson’da son viraja girildi

Gedson’da son viraja girildi
BEŞIKTAŞ'TA Gedson Fernandes için son final haftasına gelindi. Oyuncuyu bonservisiyle satmak isteyen ancak şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan Benfica'nın kiralama seçeneğine daha sıcak bakmaya başladığı belirtildi. Daha önce Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sine yaptığı 7.5 milyon Euro'luk önerisi Benfica tarafından geri çevrilen Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama için Portekiz kulübünün tutumunun değişmesini bekliyordu. Siyahbeyazlı yöneticiler, bu transferi hafta sonuna kadar noktalamayı hedefliyor.

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Gedson’da son viraja girildi
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