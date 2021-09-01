Hesaplı stoper!

Godin, Boateng ve Kaan gibi isimleri, yüksek maliyetleri nedeniyle transfer edemeyen Beşiktaş’ın İspanyol oyuncu için kasasından sadece 750 bin Euro çıkacak
Beşiktaş uzun süredir birçok stoperle görüşüp sonunda tanıdık bir isme yöneldi. Kartal, geçtiğimiz sezon da formasını giyen AtleticoMadrid'li Francisco Montero'yu kadrosunakattı. Yaz döneminde Diego Godin, Jerome Boateng ve Kaan Ayhan isimleri üzerinde duran siyah-beyazlılar, üç oyuncudan da yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçmişti. Beşiktaş çareyi 22 yaşındaki Montero'yu transfer etmekte buldu. Yönetim, Madridekibiyle Montero'nun bonservisininyüzde 50'sine 750 bin Euro ödemenoktasında anlaşırken, oyuncuyla da850 bin Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşmeüzerinden el sıkıştı.
ALİ GÜLTİKEN DİYOR Kİ
MONTERO transferinde alternatif yaratma düşüncesi var. Bu da son derece doğal. ÇünküBeşiktaş, birçok kulvarda ilerliyor.Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası… Ve bunlar için teknik heyetin alternatifli bir kadroya ihtiyacı var. Gönülden belki çok daha fazlaşeyler geçiyor ama sahadakigerçekler daha farklı… O yüzden bilinen, en azından yapabilecekleri konusunda fikir sahibi olunduğu için gerçekleştirilmiş bir transfer gibi gözüküyor.
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