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Giriş Tarihi: 1.9.2021

Hesaplı stoper!

Hesaplı stoper!

Godin, Boateng ve Kaan gibi isimleri, yüksek maliyetleri nedeniyle transfer edemeyen Beşiktaş’ın İspanyol oyuncu için kasasından sadece 750 bin Euro çıkacak

Beşiktaş uzun süredir birçok stoperle görüşüp sonunda tanıdık bir isme yöneldi. Kartal, geçtiğimiz sezon da formasını giyen Atletico Madrid'li Francisco Montero'yu kadrosuna kattı. Yaz döneminde Diego Godin, Jerome Boateng ve Kaan Ayhan isimleri üzerinde duran siyah-beyazlılar, üç oyuncudan da yüksek maliyetleri nedeniyle vazgeçmişti. Beşiktaş çareyi 22 yaşındaki Montero'yu transfer etmekte buldu. Yönetim, Madrid ekibiyle Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sine 750 bin Euro ödeme noktasında anlaşırken, oyuncuyla da 850 bin Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme üzerinden el sıkıştı.

ALİ GÜLTİKEN DİYOR Kİ
MONTERO transferinde alternatif yaratma düşüncesi var. Bu da son derece doğal. Çünkü Beşiktaş, birçok kulvarda ilerliyor. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası… Ve bunlar için teknik heyetin alternatifli bir kadroya ihtiyacı var. Gönülden belki çok daha fazla şeyler geçiyor ama sahadaki gerçekler daha farklı… O yüzden bilinen, en azından yapabilecekleri konusunda fikir sahibi olunduğu için gerçekleştirilmiş bir transfer gibi gözüküyor.

LENS NİHAYET GİTTİ
BEŞIKTAŞ ile Lens fesih için anlaştı. Hollandalı, Karamgümrük forması giyecek. Oyuncunun 1 milyon 800 bin Euro olan maaşının 500 bin Euro'sunu Karagümrük ödeyecek.

LJAJİC'İN MENAJERİ GELDİ
KADRO dışı bırakılan Adem Ljajic için iki teklif alan Beşiktaş, oyuncuyla ortak noktada buluşamadı. Boşnak asıllı futbolcunun menajeri ise sözleşme fesih görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

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