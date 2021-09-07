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Giriş Tarihi: 7.9.2021

Caner Erkin Karagümrük’te

Caner Erkin Karagümrük’te
F.Bahçe'de teknik direktör Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Caner Erkin, dün Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındaki sol beke emekleri için teşekkür edip, başarılar diledi. Caner de yayınladığı mesajla F.Bahçe'ye veda ederken, Karagümrük formasıyla fotoğrafını paylaşıp, "Selamün aleyküm ben geldim" notunu düştü. Caner daha önce Manisa, CSKA Moskova, G.Saray, İnter, Beşiktaş ve F.Bahçe formaları giymişti. Bu arada Karagümrük, İtalyan ekibi Parma'dan 23 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yann Karamoh'u da kadrosuna kattı.

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Caner Erkin Karagümrük’te
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