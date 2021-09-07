Caner Erkin Karagümrük’te

F.Bahçe'de teknik direktör Pereira'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Caner Erkin, dün Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, 32 yaşındakisol beke emekleri için teşekküredip, başarılar diledi. Caner de yayınladığı mesajla F.Bahçe'ye veda ederken, Karagümrük formasıyla fotoğrafını paylaşıp, "Selamün aleykümben geldim" notunu düştü. Caner daha önce Manisa, CSKA Moskova, G.Saray, İnter, Beşiktaş ve F.Bahçe formaları giymişti. Bu arada Karagümrük, İtalyan ekibi Parma'dan 23yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusuYann Karamoh'u da kadrosuna kattı.