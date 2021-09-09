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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Son gün sürprizi Assunçao

MEHMET ÖZCAN
Son gün sürprizi Assunçao

Ön libero arayışında çok sayıda isimle görüşen G.Saraylı yöneticiler, transferin kapanmasına saatler kala Famalicao’nun 21 yaşındaki orta sahasını kadrosuna kattı

Gedson, Elneny, Dieng ve Diawara isimleri ile gündemi meşgul eden Galatasaray, beklenmedik bir hamleyle kimsenin bilmediği Brezilyalı orta saha Gustavo Assunçao'yu bitirdi. Ön libero bölgesi için uzun süredir arayışta olan sarı-kırmızılılar, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Famalicao'da forma giyen oyuncuyu kadrosuna kattı. 21 yaşındaki genç futbolcu, bir yıl kiralık olarak forma giyecek. Scout ekibinin transferine onay vermesinin ardından G.Saray'dan gelen teklifi hiç düşünmeden kabul eden Assunçao'nun, satın alma opsiyonu da bulunuyor.

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA FORMA GIYEMEYECEK
Dün Portekiz'den İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi. Evrakları yetiştirmek için elini çabuk tutan yönetim, futbolcuya imza attırıp soluğu TFF'de aldı. UEFA'ya 2 Eylül'de Avrupa Ligi listesi verildiğinden Assunçao sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Galatasaray gruplardan çıkarsa, ara transfer döneminde Sambacı'nın ismi Avrupa listesine eklenebilecek.

450 BİN EURO MAAŞ ALACAK
Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray'a getirdiği yeni transfer Gustavo Assunçao için sarı-kırmızılı takımın kasasından düşük bir kiralama bedeli çıkacak; 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero için kulübü Famalicao'ya 100 bin Euro ödenecek. Assunçao'ya da 450 bin Euro garanti ücret verilecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Aslan, 3.5 milyon Euro'yu kasasından çıkaracak.

5 MADDEDE ASSUNÇAO

GALATASARAY'IN son transferi olan Gustavo Assunçao, 21 yaşında olmasına rağmen 3 farklı ülkede top koşturdu.
Assunçao'nun 4. durağı Türkiye oldu.

PORTEKİZ ekiplerinden Porto altyapısından yetişen Assunçao, 2008 yılında İspanya devi Atletico Madrid'in altyapısına transfer oldu.

PORTEKİZ takımlarından Famalicao'da iki sezondur düzenli olarak forma giyen genç oyuncu, 69 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

ŞU ana kadar kendisine hiç bonservis bedeli ödemesi gerçekleştirilmedi. Brezilya U17 ve U23 milli takımlarında ikişer maça çıkan başarılı futbolcu, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada görev yaptı.

BU sezon kas yaralanması nedeniyle üç maç kaçıran futbolcu, geçtiğimiz sezon da üç ayrı sakatlık nedeniyle 5 maçta görev yapamamıştı.

'HAYATIMI VERECEĞİM'
Gustavo Assunçao imzanın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Galatasaray inanılmaz büyük bir tarihe ve başarılara sahip. Avrupa'daki başarıları ortada. Teklifi hiç düşünmeden kabul ettim. O yüzden bir rüya gerçekleşti. Bir an önce Galatasaray taraftarının karşısına geçmek istiyorum. Onlar da bana pozitif mesajlar gönderdiler. Geldiğim için mutlu oldular. Arda benim idolümdü. Sahaya çıkıp yüzde yüzümü, hayatımı onlar için vermek istiyorum."

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