Son gün sürprizi Assunçao

Ön libero arayışında çok sayıda isimle görüşen G.Saraylı yöneticiler, transferin kapanmasına saatler kala Famalicao’nun 21 yaşındaki orta sahasını kadrosuna kattı
Gedson, Elneny, Dieng ve Diawara isimleri ile gündemi meşgul eden Galatasaray, beklenmedik bir hamleyle kimsenin bilmediği Brezilyalı orta saha GustavoAssunçao'yu bitirdi. Ön libero bölgesiiçin uzun süredir arayışta olansarı-kırmızılılar, Portekiz 1. Lig ekiplerindenFamalicao'da forma giyenoyuncuyu kadrosunakattı. 21 yaşındaki genç futbolcu, bir yıl kiralık olarak forma giyecek. Scout ekibinin transferineonay vermesinin ardındanG.Saray'dan gelen teklifihiç düşünmeden kabul edenAssunçao'nun, satın alma opsiyonuda bulunuyor.
AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA FORMA GIYEMEYECEK
Dün Portekiz'den İstanbul'a gelen Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçirildi. Evrakları yetiştirmekiçin elini çabuk tutan yönetim, futbolcuyaimza attırıp soluğu TFF'de aldı. UEFA'ya 2 Eylül'de Avrupa Ligi listesi verildiğinden Assunçao sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Galatasaray gruplardan çıkarsa, ara transfer döneminde Sambacı'nın ismi Avrupa listesine eklenebilecek.
450 BİN EURO MAAŞ ALACAK
Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray'a getirdiği yeni transfer Gustavo Assunçao için sarı-kırmızılı takımın kasasından düşük bir kiralama bedeli çıkacak; 21 yaşındaki Brezilyalı ön liberoiçin kulübü Famalicao'ya 100 bin Euroödenecek. Assunçao'ya da 450 bin Euro garanti ücret verilecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Aslan, 3.5 milyon Euro'yu kasasından çıkaracak.
5 MADDEDE ASSUNÇAO
GALATASARAY'IN son transferi olan Gustavo Assunçao, 21 yaşında olmasına rağmen 3 farklı ülkede top koşturdu.
Assunçao'nun 4. durağı Türkiye oldu.
PORTEKİZ ekiplerinden Porto altyapısından yetişen Assunçao, 2008 yılında İspanya devi Atletico Madrid'inaltyapısına transfer oldu.
PORTEKİZ takımlarından Famalicao'da iki sezondur düzenli olarak forma giyen genç oyuncu, 69 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
ŞU ana kadar kendisine hiç bonservis bedeli ödemesi gerçekleştirilmedi. Brezilya U17 ve U23 millitakımlarında ikişer maça çıkan başarılıfutbolcu, hem ön liberoda hem demerkez orta sahada görev yaptı.
BU sezon kas yaralanması nedeniyle üç maç kaçıran futbolcu, geçtiğimiz sezon da üç ayrı sakatlık nedeniyle 5 maçta görev yapamamıştı.
'HAYATIMI VERECEĞİM'
Gustavo Assunçao imzanın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Galatasaray inanılmaz büyük bir tarihe ve başarılara sahip. Avrupa'daki başarıları ortada. Teklifi hiç düşünmedenkabul ettim. O yüzden bir rüya gerçekleşti. Bir an önce Galatasaray taraftarının karşısına geçmek istiyorum. Onlar da bana pozitif mesajlar gönderdiler. Geldiğim için mutlu oldular. Arda benim idolümdü. Sahaya çıkıp yüzde yüzümü,hayatımı onlar için vermek istiyorum."