Transferde perde kapandı

Stefano Okaka Başakşehir'de
MEDİPOL Başakşehir, Udinese forması giyen Stefano Okaka'yı transfer etti. İtalyan forvet, kendisini 2+1 yıllığınaturuncu-lacivertli ekibebağlayan sözleşmeyeimza attı. Udinese forması ile toplamda 75 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, 18 kez fileleri havalandırmıştı. Yıldız golcü, yeni takımında 77 numaralı formayı giyecek.
Çaykur Rize'ye 20'lik stoper
SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens'ten DemokratikKongolu defansoyuncusu NathanMonzango'yu renklerinebağladı. Açıklamada, 20 yaşındaki stoper ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedilerek, "Monzango'ya kulübümüzde başarılar diliyoruz" denildi.
Ersun Yanal istedi Antalyaspor bitirdi
FRAPORT TAV Antalyaspor, Akhisarspor'dan 19 yaşındaki sol bek BeratOnur Pınar'ı 3+2 yıllığınakadrosuna kattı. İmza törenine katılan yönetim kurulu üyesi Emin Şaşıoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'ın takip ettiği genç bir futbolcuyu kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Konyaspor yeni golcüsünü buldu
İTTIFAK Holding Konyaspor, Yunanistan'ın Olympiakos kulübünden 28 yaşındakiAhmed Hassan'ı aldı. Bir dönem Portekiz temsilcisi Braga kulübünde de oynayan Mısırlı santrfor, 1 yıl kiralık olarak kadroya katıldı. 26 kez Mısır MilliTakımı'nda forma giyentecrübeli oyuncu, 5 golatma başarısı gösterdi.
Giresunspor'dan hücuma takviye
GZT Giresunspor'dan son günde hücuma takviye geldi. Çotanaklar, Krasnodar'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Magomed-ShapiSuleymanov'u satın almaopsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil etti. Yapılan açıklamada, "Suleymanov'a Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Alanyaspor'dan Awaziem hamlesi
AYTEMİZ Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına renklerine kattı. Nijerya Milli Takım formasıda giyen stoper için kiralama bedeli ödemeyecek olan Akdeniz ekibi, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.
Erzurumspor'dan 4 transfer birden
BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, transferin son gününde imzaları üst üste attırdı. Kaleci Erkan Anapa, defansoyuncusu Ufuk Budak,orta saha oyuncularıAlican Özfesli veHerolind Shala ile anlaşmaya varılarak sözleşme imzalandı.