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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Transferde perde kapandı

Transferde perde kapandı
Stefano Okaka Başakşehir'de
MEDİPOL Başakşehir, Udinese forması giyen Stefano Okaka'yı transfer etti. İtalyan forvet, kendisini 2+1 yıllığına turuncu-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı. Udinese forması ile toplamda 75 maça çıkan 32 yaşındaki forvet, 18 kez fileleri havalandırmıştı. Yıldız golcü, yeni takımında 77 numaralı formayı giyecek.

Çaykur Rize'ye 20'lik stoper
SÜPER Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens'ten Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu renklerine bağladı. Açıklamada, 20 yaşındaki stoper ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığı kaydedilerek, "Monzango'ya kulübümüzde başarılar diliyoruz" denildi.

Ersun Yanal istedi Antalyaspor bitirdi
FRAPORT TAV Antalyaspor, Akhisarspor'dan 19 yaşındaki sol bek Berat Onur Pınar'ı 3+2 yıllığına kadrosuna kattı. İmza törenine katılan yönetim kurulu üyesi Emin Şaşıoğlu, teknik direktör Ersun Yanal'ın takip ettiği genç bir futbolcuyu kadrolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konyaspor yeni golcüsünü buldu
İTTIFAK Holding Konyaspor, Yunanistan'ın Olympiakos kulübünden 28 yaşındaki Ahmed Hassan'ı aldı. Bir dönem Portekiz temsilcisi Braga kulübünde de oynayan Mısırlı santrfor, 1 yıl kiralık olarak kadroya katıldı. 26 kez Mısır Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli oyuncu, 5 gol atma başarısı gösterdi.

Giresunspor'dan hücuma takviye
GZT Giresunspor'dan son günde hücuma takviye geldi. Çotanaklar, Krasnodar'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Magomed-Shapi Suleymanov'u satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil etti. Yapılan açıklamada, "Suleymanov'a Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Alanyaspor'dan Awaziem hamlesi
AYTEMİZ Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına renklerine kattı. Nijerya Milli Takım forması da giyen stoper için kiralama bedeli ödemeyecek olan Akdeniz ekibi, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Erzurumspor'dan 4 transfer birden
BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, transferin son gününde imzaları üst üste attırdı. Kaleci Erkan Anapa, defans oyuncusu Ufuk Budak, orta saha oyuncuları Alican Özfesli ve Herolind Shala ile anlaşmaya varılarak sözleşme imzalandı.

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Transferde perde kapandı
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