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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Fırtına, Puchacz’ın işini bitirdi

YUNUS EMRE SEL
Fırtına, Puchacz’ın işini bitirdi

Transferin hızlı takımı bordo-mavililer, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz için de her konuda anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar kiralanan 22 yaşındaki oyuncunun kısa sürede Trabzon’a gelip imzayı atması bekleniyor

Tabzonspor'da transfer çalışmaları stoper ve sol bek odaklı devam ederken, Gürcü Azarovi'de yaşanan sorunlar nedeniyle ibre yeniden Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'a dönmüştü. Bordomavililer, Alman ekibi Union Berlin'e daha önce yaptığı teklifi yeniledi. Fırtına, 22 yaşındaki genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayıp lig bitince bonservis ücreti ödemeyi teklif etti.

POLONYA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da çok istediği yıldız oyuncunun transferi için kulübü ve oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandı. Puchacz'ın kısa süre içinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Polonyalı futbolcu, Union Berlin'de bu sezon toplam 7 maçta görev aldı, 2 asist yaptı. Oyuncu, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Trabzonspor böylece Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca'nın ardından üçüncü transferini de gerçekleştirdi.

LİDER PERDEYİ AÇIYOR
İLK yarıyı 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, sezonun ikinci devresine sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla 'merhaba' diyecek. Trabzonspor'da Afrika Kupası'na giden ama sakatlandığı için kadrodan çıkartılan Djaniny'nin yanı sıra Trondsen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Hafif sorunu bulunan Hugo'nun durumu belli değil. Nwakaeme ise forma giymeye hazır.

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Fırtına, Puchacz’ın işini bitirdi
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