Fırtına, Puchacz’ın işini bitirdi

Giriş Tarihi: 7.1.2022

Transferin hızlı takımı bordo-mavililer, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz için de her konuda anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar kiralanan 22 yaşındaki oyuncunun kısa sürede Trabzon’a gelip imzayı atması bekleniyor