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Giriş Tarihi: 25.5.2022

Sörloth geliyor!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Sörloth geliyor!

Beşiktaş’ın fiyatını yüksek bulduğu yıldız oyuncuyu F.Bahçe renklerine katıyor. Sarı-lacivertliler, Sörloth ile prensipte anlaştı

Ali Koç transferde adı Fenerbahçe ile anılan isimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 35 yaşındaki Uruguaylı Luis Suarez ile bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan 26 yaşındaki Norveçli Alexander Sörloth'tan hangisini tercih edeceği sorusuna, "Açlığı ve yaşından dolayı Sörloth'u seçerim. Almanya'da istenilen gibi olmamış. Leipzig ile konuştuk. 12-16 milyon Euro bonservisi var. Artık kiralık gitmek istemez diye düşünüyorum" yanıtını verdi. Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun, F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Sörloth'a 2+1 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertli takım, oyuncuyu da yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti. F.Bahçe yönetimi, bonservisi 12 milyon Euro olan Norveçli futbolcu için Leipzig ile masaya oturacak. Kanarya, 6 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, rakama bonuslar da eklenecek.

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Sörloth geliyor!
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