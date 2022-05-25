Sörloth geliyor!

Ali Koç transferde adı Fenerbahçe ile anılan isimlerle ilgili açıklamalar yaptı. Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 35 yaşındaki Uruguaylı Luis Suarez ile bir dönem Trabzonspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan 26 yaşındaki Norveçli Alexander Sörloth'tan hangisini tercih edeceği sorusuna,yanıtını verdi. Geçtiğimiz günlerde menajeri İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun, F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Sörloth'a 2+1 yıllık sözleşme öneren sarı-lacivertli takım, oyuncuyu da yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti. F.Bahçe yönetimi, bonservisi 12 milyon Euro olan Norveçli futbolcu için Leipzig ile masaya oturacak. Kanarya, 6 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, rakama bonuslar da eklenecek.