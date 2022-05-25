Suarez kapıyı açık bıraktı

Atletıco Madrid ile sözleşmesi biten dünya yıldızı futbolcu Luis Suarez'in ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyor. 35 yaşındaki forvet de geleceğiyle ilgili dün İspanyol basınına şu açıklamayı yaptı: "Birçok seçenek ve teklif var. Çin, Katar, Arabistan... Bu ülkelerden yüksek bir teklif alsam kabul edeceğimi söyleyen insanlara gülüyorum, kafamda bu ülkeler yok. Kazanacağım parayı düşünmüyorum. En çok teklif aldığım yer Avrupa. Ayrıca Güney Amerika, Brezilya, Meksika ve Arjantin'den de teklif var... Aklımdaki rekabet seviyesi Avrupa'daki seviyeye uygun. Benim için önemli olan projenin ne kadar rekabetçi olduğudur. Dünya Kupası'na hazır olmak için doğru olan kararı vereceğim."