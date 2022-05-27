Fernando sürprizi

F.BAHÇE, Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor.. Sarı-lacivertliler, Fernando ile ilgili hamle yapmak için Jesus'un göreve başlamasını ve oyuncuyla ilgili raporunu vermesini bekliyor. Antalyaspor'da 700 bin Euro maaş aldığı öğrenilen 30 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Gremio, S.Donetsk, Sampdoria, S.Moskova gibi kulüpler bulunuyor. Trabzonspor'un da gündeminde olan Fernando, Türkiye'ye gelmeden önce B.Guoan formasını giyiyordu.