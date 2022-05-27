Haberler Spor Haberleri Transfer Haberleri Haberleri Fernando sürprizi
Giriş Tarihi: 27.5.2022

Fernando sürprizi

VOLKAN DEMİR
Fernando sürprizi
F.BAHÇE, Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Antalya'ya 1.5 yıllık imza atan Brezilyalı 6 numaranın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu, söz konusu rakamın ise 750 bin Euro olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler, Fernando ile ilgili hamle yapmak için Jesus'un göreve başlamasını ve oyuncuyla ilgili raporunu vermesini bekliyor. Antalyaspor'da 700 bin Euro maaş aldığı öğrenilen 30 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Gremio, S.Donetsk, Sampdoria, S.Moskova gibi kulüpler bulunuyor. Trabzonspor'un da gündeminde olan Fernando, Türkiye'ye gelmeden önce B.Guoan formasını giyiyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım ve kim kazandı? Justin Bieber konserli ödül oyunu için Survivor'da kıyasıya rekabet!
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Sivasspor, Kayserispor’u devirdi kupaya uzandı…
LUNA COİN yakımı olacak mı, fiyatı ne oldu? LUNA coin ne kadar, kaç dolar, kaç TL, ne zaman yükselecek? CANLI VERİLER!
Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar! 1 kişi etkisiz hale getirildi... Vali Gül'den ilk açıklama
MGK'den operasyon sinyali verildi! Yeni harekat hangi bölgeleri kapsayacak? Abdullah Ağar açıkladı
29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak
NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya son tarih: O zamana kadar Türkiye'nin isteklerini yerine getirmezseniz...
SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorsanız bu adımları atın
Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi! Yurter Özcan kimlerle neden görüştü?
FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Altın, petrol, kripto para! Piyasaların gözü Haziran 2022 FED faiz kararında...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fernando sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA