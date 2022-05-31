Bolat’ta işlem tamam!

Belçika basını, Gent’le sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek kaleci Sinan Bolat’ın F.Bahçe ile anlaştığını duyurdu
Berke Özer ile yollarını ayıran, milli kalecisi Altay Bayındırve 19 yaşındaki ErtuğrulÇetin'in yanına tecrübeli bir yedek isteyen Fenerbahçe için Belçika basınından önemli bir iddia geldi. Jupiler Lig ekibi KAA Gent'te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat'ın, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yazıldı. Sarı-lacivertliekibin, kontratı bitenve takımdan ayrılan22 yaşındaki BerkeÖzer'in yerine 33yaşındaki kaleciyiyedek güç olarakistediğine vurgu yapıldı. Söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı.
KİMDİR?
olan ve futbol kariyerine Genk'te başlayan Sinan Bolat sırasıyla Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Porto, Nacional, FC Arouca, Royal Antwerp ve Gent'de forma giydi. Türk Milli Takım kalesini 12 maçta korudu. Bu sezon Gent formasıyla 25 maçta 26 gol yedi. 8 karşılaşmada kalesini kapattı.