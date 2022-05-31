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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Bolat’ta işlem tamam!

Bolat’ta işlem tamam!

Belçika basını, Gent’le sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek kaleci Sinan Bolat’ın F.Bahçe ile anlaştığını duyurdu

Berke Özer ile yollarını ayıran, milli kalecisi Altay Bayındır ve 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin'in yanına tecrübeli bir yedek isteyen Fenerbahçe için Belçika basınından önemli bir iddia geldi. Jupiler Lig ekibi KAA Gent'te forma giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli kaleci Sinan Bolat'ın, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yazıldı. Sarı-lacivertli ekibin, kontratı biten ve takımdan ayrılan 22 yaşındaki Berke Özer'in yerine 33 yaşındaki kaleciyi yedek güç olarak istediğine vurgu yapıldı. Söz konusu haberlerde Sinan Bolat transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacağı da aktarıldı.

KİMDİR?
olan ve futbol kariyerine Genk'te başlayan Sinan Bolat sırasıyla Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Porto, Nacional, FC Arouca, Royal Antwerp ve Gent'de forma giydi. Türk Milli Takım kalesini 12 maçta korudu. Bu sezon Gent formasıyla 25 maçta 26 gol yedi. 8 karşılaşmada kalesini kapattı.

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Bolat’ta işlem tamam!
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