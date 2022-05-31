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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Emre Mor sıcak!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Emre Mor sıcak!

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için Fenerbahçe’yi istiyor

Fenerbahçe ile Karagümrük kadın takımlarının Vefa Stadı'nda oynadığı maç önemli bir transfer görüşmesine sahne olmuştu. SABAH SPOR sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasındaki pazarlığı manşetine taşımıştı. Hurma, Celta Vigo'dan tapusunu aldığı genç oyuncudan para kazanmaya sıcak bakıyor. Bu sezon 29 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan ve performansıyla dikkat çeken Emre'nin de F.Bahçe'den gelen teklife olumlu baktığı kaydedildi. Genç yeteneğin Devler Ligi'nde mücadele etmeyi istediği belirtildi. Koç'un ayrıca ziyarette TFF seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

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Emre Mor sıcak!
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