Emre Mor sıcak!

Fenerbahçe ile Karagümrük kadın takımlarının Vefa Stadı'nda oynadığı maç önemli bir transfer görüşmesine sahne olmuştu. SABAH SPORsarı-lacivertlilerin başkanı AliKoç ile Karagümrük BaşkanıSüleyman Hurma arasındakipazarlığı manşetine taşımıştı. Hurma, Celta Vigo'dan tapusunu aldığı genç oyuncudan para kazanmaya sıcak bakıyor. Bu sezon29 maçta 6 gol,4 asistle oynayan ve performansıyla dikkat çeken Emre'nin de F.Bahçe'den gelen teklife olumlu baktığı kaydedildi. Genç yeteneğin Devler Ligi'nde mücadele etmeyi istediği belirtildi. Koç'un ayrıca ziyarette TFF seçimleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.