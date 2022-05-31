Kartal ‘Kurt’ avında!

Beşiktaş'ta seçim sonrası transfer harekatı hız kazandı. Başkanlık görevine devam eden Ahmet Nur Çebi, kongre sonrası ekibine, "Transferlere başlayabilirsiniz" talimatını verdi.Borussia Mönchengladbach iki sezon önce kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncunun geçtiğimiz sezon başında bonservisini 9.5 milyon Euro'ya almıştı.Bu sezon ağırlıklı olarak orta sahanın solu ve kanatta görev alan Wolf, 10 numara, sağ kanat ve merkezde de forma giyebiliyor.Temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, şartları uygun bulursa teklif yapacak.Soyadı Türkçe'de 'kurt' anlamına gelen 'Wolf'un kariyerinde Salzburg, Leipzig ve Borussia Mönchengladbach gibi önemli takımlar bulunuyor. Bugüne dek 23 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve Gladbach ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncu, Avusturya'nın alt yaş kategorilerinde milli forma giydi. Bu sezon 27 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.