Çok konuşulan "sağır" ifadesine açıklama

Federasyon, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nin isminin Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi olarak değiştirilmesinin ardından sosyal medyada yer alan tepkiler üzerine yazılı açıklama yaptı.

İşitme kaybı olan bireyler için kullanılan "sağır" ifadesinin toplumun çeşitli kesimleri tarafından yanlış algılandığı belirtilen açıklamada, "Bu ifade aşağılama, küçük görme gibi anlamları zihinlerde oluşturmuştur. İşaret dili ve sağırlık üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda sağır kavramı işitme kaybı olan bireyler için kullanılmakta ve bir engel veya özür olarak görülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, işitememe durumunun hem tıbbi hem de sosyokültürel olarak tanımlandığına işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Sağır kavramı işaret dilini öncelikli iletişim dili olarak benimseyen ve kendilerini sağır toplumuna ait hisseden bireyler için kullanılmaktadır. Öte yandan sağır toplumu, kendi içlerinde örgütlenen, gündelik iletişimde işaret dillerini kullanan bireylerin oluşturduğu topluluğa verilen adlandırmadır. Türkiye'nin dört bir köşesinde sağırlar federasyonu ve dernekleri içerisinde yer alan kendilerine ait ulusal ve uluslararası tiyatro gibi sanatsal etkinlikler yürüten, lisanslı sporcular yetiştiren çok zengin bir alt kültürdür. Düzenlenen uluslararası faaliyetlerde de deaf kelimesi geçer ve Türkçe karşılığı sağırdır. Sağır toplumu bu kelimeyi benimsemiş ve bu kelimeyle ilgili bir rahatsızlığı söz konusu değildir.

Kendisi de sağır olan Federasyon Başkanımız Yakup Ümit Kihtir, sağır yönetim kurulu üyelerimiz ve kulüplerimizin ortak kararıyla futbol liginde olduğu gibi diğer ligler ve faaliyetlerde de işitme engelliler yerine sağırlar ifadesinin kullanılmasına karar verilmiştir."