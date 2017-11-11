Yasemin Adar'dan açıklama: O hesap sahte!

Dünya şampiyonu güreşçi Yasemin Adar hakkında, kendisini taciz eden bir kişiyi yumrukladığı haberi gündemi sallamıştı. Ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı.

Yasemin Adar adına açılan sahte hesaptan atılmış bir tweet, bu haberlere sebebiyet verdi. Yasemin Adar ise kendisine ait olan instagram hesabından, "Böyle bir twitter hesabım yoktur!!! Yalan yanlış şeyler paylaşıp insanları kandırıp gündem yaratmak isteyen sahte hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmayın." açıklamasında bulundu.

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