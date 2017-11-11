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'dan açıklama: O hesap sahte!

SABAH İNTERNET

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Giriş Tarihi: 11.11.2017 11:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 11:17
Yasemin Adar'dan açıklama: O hesap sahte!

, hakkında çıkan haberleri yalanladı. 'da hesabın kendisine ait olmadığını açıkladı.

Dünya şampiyonu güreşçi hakkında, kendisini taciz eden bir kişiyi yumrukladığı haberi gündemi sallamıştı. Ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı.

Yasemin Adar adına açılan sahte hesaptan atılmış bir tweet, bu haberlere sebebiyet verdi. Yasemin Adar ise kendisine ait olan instagram hesabından, "Böyle bir hesabım yoktur!!! Yalan yanlış şeyler paylaşıp insanları kandırıp gündem yaratmak isteyen sahte hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmayın." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU! İŞTE O HABER...

'Dünya Şampiyonu sporcumuz Yasemin Adar sarkıntılık eden tacizciyi dövdü' iddiası!

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