Dünya koştu çocuklar kazandı

BUGÜN NELER OLDU

Dünya üzerinde kıtaları birleştiren tek yarış olan 39. Vodafone İstanbul Maratonu , dün 100'den fazla ülkeden 25 bini çipli olmak üzere yaklaşık 125 bin kişinin katılımıyla koşuldu.temasıyla Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet'te biten maratonuMaratonda her kilometrede geçiş sürelerini gösteren uygulamayla elit atletler derecelerini araçtan görüp strateji geliştirme imkanına sahip oldu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy yarış sonrası,dedi.Erkekler kategorisinde 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle Fransız Abraham Kiprotich birinci oldu. Birinci atletler 50 bin, ikinciler 25 bin, üçüncüler ise 15 bin Dolar ödül aldı.Kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich , 2 saat 22 dakika 36 saniyeyle birinci oldu ve ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan aldı.42 km'lik tekerlekli sandalye kategorisinde Bağcılar Belediyesi Engelliler Takımı'ndan erkeklerde Ömer Cantay, kadınlarda ise Hamide Kurt birinci olduMaratonda çok renkli görüntüler vardı. Halk koşusuna katılan avukat Nevzat Anı, köprü üzerinde kız arkadaşı Nur Sarı'ya evlenme teklifinde bulundu. Oldukça duygulanan Nur Sarı, teklife 'Evet' dedi. Yöresel kıyafetler giyen bazı vatandaşlarda koşuda yer alırken, İstanbul itfaiyesinin çalışanları da tarihi güne renk kattı.İstanbul 'daki soğuk ve zaman zaman yağışlı havaya rağmen maratona çocuğuyla katılan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya öğrenciler de eşlik etti.Kız öğrencilerin eğitimine destek için TÜRGEV adına yarışan sanatçı Hülya Koçyiğit , "Hayatımda ilk kez bir maratona katıldım. Bu birlik ruhundan etkilendim" dedi"İstanbul Maratonu'nun üst seviyelere taşınması ve her zaman spora verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da bu köprüde destan yazan halkımıza teşekkür ediyoruz. Her yıl 7'den 70'e on binlerce kişi burada koşuyor. Altın kategoride yer alan ve Asya'dan Avrupa'ya geçilen tek maraton özelliği taşıyan bu yarış yıllardır sporun tabana yayılması için büyük önem taşıyor.""Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ülkedeki çocukların geleceğe güvenle bakabilmeleri için çalışıyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler, bunun için çalışıyoruz. Sadece Türkiye'nin çocukları için değil, savaştan kaçıp ülkemize sığınmış Suriyeli, Iraklı çocuklar için de çalışıyoruz. 1 milyon 500 binden fazla Suriyeli, Iraklı mülteci çocuğu ağırlıyoruz. İstiyoruz ki tüm çocuklar huzurlu, mutlu ve sağlıklı olsun."