Sağlık Bakanı'ndan Naim Süleymanoğlu açıklaması

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, 11 Kasım'da beynindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyat edilmişti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan efsane sporcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi.

28 Eylül'den bu yana Ataşehir'deki bir özel hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim'de hastanenin organ nakli bölümü başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan efsanevi sporcu, 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı. Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştirilmişti