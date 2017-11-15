Eczacı kasırgası

Venüs Sultanlar Ligi'nde 7'nci haftanın merakla beklenen karşılaşmasında VakıfBank önünde
3-0'lık skorla gülen Eczacıbaşı
VitrA oldu. Ev sahibi belki de maçın kaderini belirleyen ilk seti 25-23 ile hanesine yazdırdı.
İkinci seti de 25-22 alan Eczacıbaşı, rakibinin direncini tamamen kırdı. Turuncubeyazlılar, üçüncü sette VakıfBank önünde tarihi bir skorla 25-9'luk üstünlük kurdu ve 3-0'lık sonuçla üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Gençlerin voleybol aşkı
Türk voleybolunun zirve mücadelelerinden olan Eczacıbaşı-VakıfBank karşılaşmasına genç voleybolseverler de büyük ilgi gösterdi
Boskovic yıldızlaştı
Dev maçta en skorer isim 23 sayıyla Eczacı'nın yıldızı Tijana Boskovic oldu. Turuncu-beyazlıların kaptanı Jordan Larson ise "Hocamızın isteklerini yerine getirdik, sırada F.Bahçe derbisi var" dedi