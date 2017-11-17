1907 Fenerbahçe Espor'da ayrılık

Worlds gruplarının ardından ülkeye dönen 1907 Fenerbahçe'nin başarılı destek oyuncusu Japone, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Müthiş gelişimiyle ve Padden ile yakaladığı uyumla 1907 Fenerbahçe'nin başarısında büyük pay sahibi olan Bahadır 'Japone' Çolak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "1907 Fenerbahçe takımından ayrılmış bulunuyorum, taraftarlarımızın bu güne kadar bana verdiği destekler için çok teşekkür ederim. Ayrıca bu zamana kadar bana her konuda destek olan Thaldrin'e ve Emre Aksoy'a özellikle teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.