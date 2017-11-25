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rahat kazandı

AA

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Giriş Tarihi: 25.11.2017 16:04
Galatasaray rahat kazandı

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde , 'ı 3-0 yendi.

Dengeli başlayan 1. sette , Kulan ile bulduğu sayılarla teknik molayı 12-9 önde geçmesine rağmen Neslihan Güler ile iyi atak yapan , 23-23 eşitliği yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, geriden geldiği seti 25-23 önde bitirdi.

Maçın 2. setinde Galatasaray, etkili servislerinin yanı sıra ortadan yaptığı ataklarla teknik molayı 12-3 önde geçti. Rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, Neslihan ve Kosheleva'nın sayılarıyla bu seti de 25-18 kazandı.

Çekişmeli çeken 3. sette teknik molada 12-10 geride kalan Galatasaray, rakibine 27-25 üstünlük sağladı ve karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Salon: GS Park
Hakemler: Bülent Bozkurt, Erol Akbulut

Galatasaray: Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Güler, Kosheleva (Buse Kayacan, Cansu Çetin, Seda Aslanyürek, Jack, Bihter Dumanoğlu, İlkin Aydın, Nursevil Aydınlar)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Arelya Karasoy, Lazarevic, Hande Korkut, Ceren Kestirengöz, Kulan, Safranova (Simay Kurt, Melis Kara, Melisa Memiş, Çağla Erdem, Selmin Karahan, Sabriye Gönülkırmaz)

Setler: 25-23, 25-18, 27-25
Süre: 78 dakika (27, 23, 28)

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Galatasaray rahat kazandı
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