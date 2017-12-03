Uluslararası Mersin Maratonu'nun galibi belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Mersin Maratonu'nda 11 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin kişinin katılımı ile koşulurken renkli görüntüler yaşandı.

Kenyalı, Faslı ve Etiyopyalı atletlerin kendi alanlarında çeşitli rekorlar kırdığı maratonda Hassane Ahoucher 2 saat 11 dakika 21 saniyeli derecesi ile 1'inci olurken, geçen yılın şampiyonu Moses Too 2'nci oldu. Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki maraton startını Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, MHP Milletvekili Baki Şimşek verdi. Bu yıl 'Mersin'e koş, Mersin'de koş' sloganı ve 'Hoşgörü, Barış ve Kardeşlik' temasıyla başlayan maraton, ilk kez IAAF Bronz Kategori standartlarında koşuldu. 11 farklı ülkeden gelen elit atletlerin katılım gösterdiği maratonda tekerlekli sandalye yarışçıları ile başladı. Daha sonra 42 kilometre maraton, 15 kilometre, 5 kilometre halk koşusu, çocuk maratonu, özel sporcu koşusunun da startı verildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı maratonun 42 kilometrelik etabını 2 göğüs numarası ile Faslı Hassane Ahouchar 2.11.21'lik derecesi ile 1'inci, geçen yılın şampiyonu Kenyalı Mosses Too 2.11.25'lik derecesi ile 2'nci, Kenyalı David Kiptui Tarus 2.12.05'lik derecesi ile 3'üncü oldu.

Kadınlar da ise Kenyalı Truphena Chepchirchir 2.28.47'lik derecesi ile 1'inci, Etiyopyalı Alemitu Ajeme Lema 2.31.36'lık derecesi ile 2'nci, Sırbıstalı Olivera Jevtic 2.41.09'lık derecesi ile 3'üncü oldu.

15 kilometre erkeklerde ise 2001 göğüs numarası ile Kenyalı Benard Cheruiyot Sang 44 dakika 17 saniye ile 1'inci olurken, Thierry Ndikomwenayo 2'nci oldu. Kimutai Kiplimo da 3'üncü oldu.

15 kilometre kadınlarda ise 2031 göğüs numaralı Dais Jepqtoo Kimeli 48 dakika 42 saniye ile 1'inci olurken, Delvine Delin Meringor 2'nci, Juliet Chekwel de 3'üncü oldu.

Maratonun tamamlanmasının ardından Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Bu arada maratonda bazı gruplar ellerinde Türk bayrakları dövizlerle, çiftler kol kola, çocuklar da ebeveynlerin ile koştu. Maratona katılan sporculara Anamur Belediyesi tarafından alana getirilen bir kamyonla getirilen muz dağıtıldı. Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nde çalışan taşeron işçiler de kadroya dikkat çekmek için koşarken renkli görüntüler yaşandı.

Başkan Kocamaz, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen maratonun barış, kardeşlik ve hoşgörü teması ile koşulduğunu belirterek, yaklaşık 51 bin kişiye kentte ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kocamaz, önümüzdeki yıl yapılacak maraton için şimdiden hazırlıklara başladıklarını ifade ederek, yoğun ilgi nedeni ile tüm sporculara da teşekkür etti.