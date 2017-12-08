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cimnastik takımının eski doktoruna 60 yıl ceza

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 13:47
ABD cimnastik takımının eski doktoruna 60 yıl ceza

Hakkında cinsel istismardan açılan üç davadan biri sonuçlanan 'nın eski doktoru , 60 yıl hapse mahkum edildi.

'nın eski doktoru , cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Michigan eyaletinde hakkında cinsel istismardan açılan üç davadan biri sonuçlanan 54 yaşındaki Nassar, 60 yıl hapis cezası aldı. Eski doktorun, ocak ayında görülecek iki davasının ardından cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi bekleniyor.

Nassar, 1998-2015 yıllarında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmişti.

Aynı zamanda, ABD'de 130'dan fazla kadının, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçen temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti. Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.

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ABD cimnastik takımının eski doktoruna 60 yıl ceza
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