Sivas'ın yeni spor salonuna şampiyonun adı veriliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sivas'ta açılan kapalı spor salonuna olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'ün adının verildiğini duyurdu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm Sivaslı yiğitlere Allah'tan rahmet diliyorum.



Sivas'ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki yiğidolara buradan selam ediyorum. Bizim Sivas'ta muhabbetimiz bambaşkadır. Sivas, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 71'in üzerindeki Evet oyu ile bize olan güvenini dünya alem herkese ilan etti. Bu desteğiniz için de her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Biz Sivas'ta birbirimizi öyle sevdik ki aramıza kimseyi sokmayız.



Yatırım bedeli 821 milyon lira olan 53 eserin açılığını birazdan yapacağız. Biraz sonra Sivasspor-Başakşehir maçı var. Ne diyeyim? Yukarı tükürsem bıyık, aşağı türüksem sakal. Başakşehir'in kurucu başkanıyım, Sivas da canım ciğerim. Yetişebilirsem şöyle bir uğrayacağım. Yoksa yurt içi müsabakalara girmiyorum ama şöyle bir uğrayayım, biraz seyredeyim, sonra yola devam.

Sivas'ın yeni spor salonunun adı Taha Akgül



MEVLANA TÜNELİ'NİN BİRİNCİ KISMINDA IŞIĞI GÖRDÜK

Belediyelerimizin birçok hizmetleri var. Sivas Belediyemizin Mevlana Tüneli'nin birinci kısmında ışığı gördük. Tümüyle hizmete girmesine az kaldı. İnşallah önümüzdeki yıl Sivaslıların hizmetine sunuyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 15 yılda Sivas'a yaptığımız yatırımların toplam bedeli, 20 katrilyon. 20 katrilyon. Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu projesinde biraz gecikmemiz var ama aşacağız. Daha fazla gecikmeye yol açanlardan bunun hesabını bizzat kendim soracağım.

SİVAS'A BU YAKIŞIR

Bir de Malatya istikametine bir hat var. Ayrıca Samsun'dan Sivas'a gelen hattı da modernize ediyoruz. Sivas'ı tüm demiryolu ağlarının merkezine yerleştiriyoruz. Sivas'a bu yakışır.

Bizim kimseden bir eksiğimiz yok. Tam tersine her alanda ziyadesiyle avantajlarımız var. Sivas'ın tarihi misyonuna uygun şekilde bu büyük birlikteliğin lokomotifi olacağına inanıyorum.

Şu anda silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvelik korucularımız en ücra köşeye kadar onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bitene kadar kovalayacağız. Biz birbirimizi ne için seviyoruz? Makam için mi, para için mi? Biz birbirimizi yaradandan ötürü seviyoruz."

"EY TRUMP, EY NETANYAHU BİZ SİZİN DÜŞTÜĞÜNÜZ ACZE DÜŞMEYECEĞİZ"

Kudüs'te şehirdeki genel baskıların yanında Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Harem bölgesine yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Müslümanların girişlerini engellemek için İsrail güvenlik güçleri akla hayale gelmeyecek yollara başvuruyor.

Ey Trump, ey Netenyahu, siz bunları yapsanız da biz sizin düştüğünüz bu acze düşmeyeceğiz. Bizden buna seyirci kalmamız bekleniyorsa kimse kusura bakmasın. Biz böyle bir ayıbı sırtımızda taşıyamayız. Biz haklıyız, onun için de güçlüyüz. Ama Amerika herhalde bazularına güveniyor. Hayır değilsin. Çünkü haksızsın. Şunu unutmayın. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Çünkü Kudüs Peygamberimizin Mirac'a çıktığı kutsal mekandır.



Gazeteci tarihçi İlhan Bardakçı, bir hikayeyi şöyle anlatır: Mescidi Aksa'nın avlusunda, Osmanlı askeri adeta abide misali durmaktadır. Selamlaşmadan sonra bu kişi, kendini şöyle tanıdır; "20. Kolordu, 36. Tabur, 8. Bölük, 11. Ağır Makineli Tüfek Tabur Komutanı Onbaşı Hasan" 9 Aralık 1917 tarihinden beri oradadır. Kendisi en son ayrılan birliğin geride bıraktığı nöbetçi onbaşı. Iğdırlı bu kahraman görev yerini terk etmemiş, orada beklemiştir. Bu yiğit, komutanının bir sözü üzerine yarım asır orada nöbet bekelmişken, biz koskoca Türk milleti olarak Allah'ın emrine, ecdadın emanetine nasıl sırtımızı dönüp 'Kudüs'ten bize ne' diyebiliriz.

Kudüs'ü sıradan bir şehir sananlar varsa çok yanılıyor. Kudüs bir semboldür, dostu düşman, düşmanı dost yapar. Tam bir asır önce Mehmet Akif, Viyana'dadır. O günlerde Almanya ve Avusturya ile birlikte Osmanlı pek çok cephede bir arada çatışmaktadır. Mehmet Akif 9 Aralık'tan birkaç gün sonra Viyana'da gezerken bir anda tüm çanların çanmaya başladığını duyar. Çanların sebebini sorar. Aldığı cevap ibretliktir, "İngiliz generali bugün Kudüs'e girdi onu kutluyoruz" der. Bu generalin "Haçlı savaşları nihayet sona erdi" dediği de rivayet ediliyor. Kudüs önemli bir semboldür.







ERDOĞAN SİVAS'TA O EMANETÇİ AİLEDEN BAHSETTİ

Kudüs'teki farklı mezheplere bağlı Hıristiyanlar aralarında anlaşamadıkları için önemli kilisenin anahtarı asırlardır Müslüman aile tarafından muhafaza edilmektedir. Dün geldikleri Kudüs'te tüm Müslümanlara zulmedenlerin farkı nedir biliyor musunuz? Bu aradaki fark bizim medeniyetimizin özetidir. 14 yaşındaki çocuğu 20'ye yakın İsrailli alçak terörist ne hale getirmişler. Bu ne vicdansızlıktır, bu ne kahpeliktir. Müslüman sıfatı taşıyıp da hala zalimlerin yanında yer alanların olması bizi çok üzüyor. Biz doğrunun, iyinin rızasına uygun olanın peşinde koşacağız.

Kudüs'ün ilk fatihi hazreti Ömer bizimdir. Kudüs'ü 3 kıta 7 iklim Osmanlı'ya katan Yavuz Sultan Selim de bizimdir. Kudüs'ü kurtaracak olan yine biz olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs'teki Müslüman emanetçi aileden bahsetti