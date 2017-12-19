Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Galatasaray'da muhalefet harekete geçti

'da muhalefet harekete geçti

'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun seçim kararı almasıyla birlikte muhalefet harekete geçti. Dursun Özbek'e karşı aday olacak isim cuma günü belli olacak.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2017 19:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 19:24
Galatasaray'da muhalefet harekete geçti

'da dün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Igor Tudor'la yolların ayrılması kararı çıkarken, sürpriz ise seçime gitme kararı oldu. Yönetim, 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alırken, çoğunluk toplanmadığı takdirde seçimin 20 Ocak'ta yapılacağına karar verdi. Başkan Dursun Özbek bugün yaptığı basın toplantısında gerekçelerini açıklarken, muhalefet de harekete geçti.

CUMA GÜNÜ BELLİ OLACAK!

Dursun Özbek'e karşı aday çıkarmaya hazırlanan muhalif isimler, cuma gününe kadar çeşitli temaslarda bulunacak ve belli bir aday üzerinde yoğunlaşmaya çalışacaklar. Muhalefetin önemli isimleri arasında yer alan Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk, şu anda aday olması gündemde olan isimler. Yapılacak olan temasların ardından bu 2 ismin de tek çatı altında birleşerek, Dursun Özbek'e karşı tek adayla seçime girmesi muhtemel.

Dursun Özbek: Tudor ile yolları ayırdık çünkü...
Galatasaray, Le Guen’in peşine düştü ama...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da muhalefet harekete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN