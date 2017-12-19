Galatasaray'da muhalefet harekete geçti

Galatasaray'da dün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Igor Tudor'la yolların ayrılması kararı çıkarken, sürpriz ise seçime gitme kararı oldu. Yönetim, 13 Ocak'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alırken, çoğunluk toplanmadığı takdirde seçimin 20 Ocak'ta yapılacağına karar verdi. Başkan Dursun Özbek bugün yaptığı basın toplantısında gerekçelerini açıklarken, muhalefet de harekete geçti.

CUMA GÜNÜ BELLİ OLACAK!

Dursun Özbek'e karşı aday çıkarmaya hazırlanan muhalif isimler, cuma gününe kadar çeşitli temaslarda bulunacak ve belli bir aday üzerinde yoğunlaşmaya çalışacaklar. Muhalefetin önemli isimleri arasında yer alan Ahmet Özdoğan ve Adnan Öztürk, şu anda aday olması gündemde olan isimler. Yapılacak olan temasların ardından bu 2 ismin de tek çatı altında birleşerek, Dursun Özbek'e karşı tek adayla seçime girmesi muhtemel.