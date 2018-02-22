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Koskoca bir vatan sizi bekliyor

ndan Zeytin Dalı Harekâtı’na destek yağıyor. A Spor’un kampanyasına katılan Fenerbahçeli futbolcular, “Dualarımız sizinle” derken Antalyaspor da özel bir video hazırlattı

Giriş Tarihi: 22.2.2018
Koskoca bir vatan sizi bekliyor
Ordumuz Zeytin Dalı Harekâtı'nda bölücü terör örgütüne darbe üstüne darbe vururken, yurdun her köşesinden olduğu gibi ndan da tam destek var. Fenerbahçeli futbolcular Hasan Ali, ve da A Spor aracılığı ile Mehmetçiğe mesaj yolladı. Hasan Ali, "Vatan uğruna canını hiçe sayan kahramanlarımız. Bu asil davranışınız hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yürütmüş olduğunuz bu şanlı görev için sizlere minnettarız. Verdiğimiz şehitlere Allah'tan rahmet gazilerimize şifa diliyoruz. Operasyona katılan kahraman askerlerimizin de en kısa sürede sağ salim ailelerine kavuşmaları için duacı olacağız" diye konuştu.

KALBİMİZ MEHMETÇİKLE
Antalyaspor, harekâta katılan piyade Uzman Çavuş Savaş Vayvay'ın forma isteğine bir videoyla karşılık verdi. Kulübün sosyal medya hesabından, "Gittiğiniz yollar dönülmez zannetmeyin, sizi koca bir vatan bekliyor" başlığı ve "#KalbimizMehmekçikle" ve "#Zeytin- DalıHarekatı" etiketi ile yayımlanan görüntülerde, kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü ve Antalyasporlu futbolcular yer alıyor.

TERÖRİSTLERE GÖZDAĞI
Güreş camiası, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vermek amacıyla bir araya geldi. Operasyonu desteklemek üzere bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Zeytin Dalı Harekâtı, sınırlarımıza, milletimizin birlik ve beraberliğine göz diken, ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine engel olmak isteyen ve o bölgede yaşayan insanları tehdit eden teröristlere karşı başlatılmış bir harekettir. Güreş ailesi olarak bu harekatı destekliyoruz" ifadesini kullandı. . SPOR SERVİSİ

BU OPERASYON ÇOK DOĞRU
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı canı gönülden desteklediklerini belirterek, bu ülke için yapılması gereken bir operasyon olduğunu kaydetti. Yıldırım, Fenerbahçe Özel Eğitim Anaokulu'nun açılışını yapmak üzere geldiği Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yıldırım, "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e mecburen beka sorununu çözmek için bir girişim yapmıştır. Biz bunu hepimiz canı gönülden destekliyoruz. Çünkü bu ülke için yapılması gereken bir operasyondur. Ancak burada şehit olanları anarak onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan, gazi olanlara da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından iki başkan birbirine takımlarının formalarını hediye etti.
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