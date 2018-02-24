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, 'yi rahat geçti

Efeler? Ligi'nde normal sezonun son haftasında , evinde 'yi 3-0 mağlup etti.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 16:11
Arkasspor, Fenerbahçe'yi rahat geçti

Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-20 ve 25-16'lık skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan ekibinin Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7'nci basamaktaki Maliye Piyango oldu.

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

ARKASSPOR: Jovovic (xxx), Bravo (xxx), Mustafa (xxx), Adis (xxx), Gökhan (xxx), Matic (xxx), Burak (xxx), Çağatay (xx), Yiğit (xx), Muhammet (xx)

FENERBAHÇE: Quesque (xx), Gladyr (xx), Selçuk (xx), Sket (xx), Resul (xx), Metin (xx), Burak (xx), Ahmet (xx), Oğulcan (x), Bertuğ (x), Ferhat (x), İzzet (x)

SETLER: 25-22, 25-20, 25-16
SÜRE: 84 dakika (28, 30, 26)

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Arkasspor, Fenerbahçe'yi rahat geçti
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