Deniz Selin tarihe geçti!

Milli sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

DENİZ SELİN ÜNLÜDAĞ ESKRİMDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Rusya'nın Sochi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar'dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.

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Avrupa'dan 56 sporcusunun katıldığı şampiyonada eleme maçlarından 9. sırada çıkmayı başaran Deniz, son 64'e maç yapmadan kaldı.

Deniz Selin, son 32 turunda İtalyan Gaia Pia Carella'yı 15-7 yenerek son 16'ya kalmayı başardı. Bu turda Rumen Felicia Jakob'u 15-12 yenen milli sporcu, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy'yi 15-9 mağlup etti ve yarı finalde Darya Drozd'nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek finale yükselen Deniz Selin, Bulgar Yoana İlieva'yı 15-11 yenerek, kürsünün ilk basamağına çıktı.