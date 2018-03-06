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Bakan Aşkın Bak'tan Yıldız Kadın Kılıç Milli takımına tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı , Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenen 'nda bronz madalya kazanan Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 23:31 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 23:32
Bakan Aşkın Bak'tan Yıldız Kadın Kılıç Milli takımına tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yayımladığı mesajla yıldız yaş grubunda takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde eden Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımını tebrik etti.

Bakan , tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 'nda bronz madalya kazanarak, takım halinde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde eden Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı'nı kutluyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Türk eskriminin, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum."

Kılıç Milli Takımı 3. oldu!

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Bakan Aşkın Bak'tan Yıldız Kadın Kılıç Milli takımına tebrik!
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