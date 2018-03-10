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U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası 'da devam ediyor

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan , 'da devam ediyor.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2018 20:36
U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Erzurum'da devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonaya 45 ilden 411 sporcu katılım gösteriyor. Şampiyonanın üçüncü gününde heyecan bugünkü müsabakalarla sürdü. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bugün yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular şunlar:

61 KG
1. Ertuğrul Kahveci
2. Selahattin Sert
3. Şaban Kızıltaş
3. Ahmet Eylence

79 KG
1. M. Lütfü Küçükyıldırım
2. İbrahim Çağlayan
3. Efe Sami Ünal
3. Tarık Gür

86 KG
1. Arif Özen
2. Mahmut Özkaya
3. Osman Göçen
3. Miraç Gümüş

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U23 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası Erzurum'da devam ediyor
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