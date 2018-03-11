Efeler Voleybol Ligi'nde son yarı finalist Galatasaray!

Seride durumu 2-1'e getiren Galatasaray adını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Arkas Spor ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin etkili servislerle başladığı sette Galatasaray HDI Sigorta, Okello ile bulduğu sayılarla teknik molayı 12-11 önde geçti. Teknik moladan sonra skoru 13-13'te eşitleyen ev sahibi takım, seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Etkili servislerle ikinci sete başlayan konuk ekip yine teknik molaya 12-11 önde girdi. Okello ve Akhrem'in etkili atakları ile Galatasaray HDI Sigorta seti 25-23 aldı ve skoru eşitledi: 1-1.

Karşılıklı ataklarla başlayan üçüncü sette konuk ekip bu teknik molaya da önde girmeyi başardı: 10-12. Sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü sürdürdüğü seti Okello'nun smacıyla 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Galatasaray teknik molayı 12-11 önde bitirdiği dördüncü seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Nurper Özbar, Erol Akbulut

Fenerbahçe: Resul Tekeli, Metin Toy, Quesque, Gladyr, Selçuk Keskin, Sket (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Ferhat Akdeniz, Bertuğ Öndeş)

Galatasaray HDI Sigorta: Akhrem, Emin Gök, Hüseyin Koç, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Okello (Can Ayvazoğlu, Ertuğrul Metin, Melih Sıratça)

Setler: 25-20, 23-25, 21-25, 22-25

Süre: 120 dakika (24, 34, 30, 32)