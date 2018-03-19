Filenin sultanlarının fikstürü belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Sultanlar Ligine Çıkma Müsabakalarına Balıkesir Büyükşehir Belediye, Ankara Pursaklar Voleybol İHT, İstanbul THY ve Ankara Karayolları Spor Kulüpleri katılacak. Müsabakaların teknik toplantısı 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 18.00'da Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

İLK MAÇ CUMA GÜNÜ

Şampiyonada ilk maç 23 Mart 2018 Cuma günü saat 16.00'da Balıkesir Büyükşehir Belediye ile Ankara Karayolları arasında oynanacak. İkinci maç yine aynı gün saat 18.00'da İstanbul THY ile Ankara Pursaklar Voleybol İHT arasında oynanacak.

Şampiyonanın ikinci gününde saat 16.00'da ilk maç Ankara Pursaklar Voleybol İHT ile Balıkesir Büyükşehir Belediye karşılaşacak. İkinci günün diğer maçı ise saat 18.00'da Ankara Karayolları ile İstanbul THY arasında oynanacak.

Final grup müsabakalarının son günü olan 25 Mart 2018 Pazar günü saat 13.30'da Ankara Pursaklar Voleybol İHT ile Ankara Karayolları ve saat 15.30'da Balıkesir Büyükşehir Belediye ile İstanbul THY arasından oynanacak.

İLK İKİ SIRADA YER ALAN TAKIMLAR SULTANLAR LİGİNE ÇIKACAK

Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1'inci ve 2'nci sırayı elde eden takımlar Türkiye Sultanlar Ligine yükselme hakkı kazanacak. Şampiyona sonunda derece elde eden takımlara Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kupa ve madalya takdim edilecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyonaya katılacak tüm takımlara başarılar diledi.