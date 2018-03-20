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Ziraat Bankası CEV Kupası'nda finalde

Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Ziraat Bankası, İtalyan temsilcisi Calzedonia Verona'ya 3-2 mağlup olmasına karşın ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetin avantajıyla kupada adını finale yazdırdı.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 21:54
Ziraat Bankası CEV Kupası'nda finalde

CEV Kupası yarı final rövanş maçında Başkent Voleybol Salonunda oynanan ilk karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-2 kaybetse de İtalya'da almış olduğu 3-1'lik galibiyetin avantajı ile adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın setleri 20-25, 20-25, 25-20, 26-24, 15-11 Calzedonia Verona lehine sonuçlandı.

SALON: Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER: Harald Sodja (Avusturya) – Borislav Yordanov (Bulgaristan)
SETLER: 20-25, 20-25, 25-20, 26-24 - 11-15
SÜRE: 2 saat 21 dakika

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Oleg Antonov, Dawid Konarski, Emre Savaş, Bartosz Kurek, Koray Şahin, Volkan Döne(L), Vojin Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Emre Tayaz

Calzedonia Verona: Alen Pajenk, Toncek Stern, Emanuele Birarelli, Stephen Maar, Luca Spirito, Thomas Jaeschke, Nicole Pesaresi (L), Federico Maretta, Stefano Mengozzi, Manevinezhad, Frigo Thomas, Paolucci Adriano

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Ziraat Bankası CEV Kupası'nda finalde
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