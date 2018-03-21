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2018 'nda mücadele eden , yarı final rövanş maçında İtalya'nın Bunge Ravenna takımına 3-1 mağlup olarak kupay veda etti.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 21:48
Maliye Piyango, CEV Challenge Kupası'na veda etti

2018 erkekler kategorisinde mücadele eden , yarı final rövanş maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ağırladığı İtalya'nın Bunge Ravenna takımına 22-25, 25-22, 19-25 ve 19-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından karşılaşma altın sete taşınırken, altın seti 16-14 kaybeden temsilcimiz CEV Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti.

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Tomas Buchar (Çekya), Marco Van Zanten (Hollanda)
MALİYE PİYANGO: Kemal, Venno, Halil İbrahim, Uğur, Gjorgiev, Stankovic, Murat (L) (Sercan, Siltala)
BUNGE RAVENNA: Poglajen, Diamantini, Buchegger, Marechal, Georgiev, Orduna, Goi (L) (Raffaelli, Pistolesi)
SETLER: 22-25, 25-22, 19-25, 19-25
SÜRE: 123 dakika (27, 25, 28, 24, 19)

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Maliye Piyango, CEV Challenge Kupası'na veda etti
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