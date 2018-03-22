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'de en çok kazanan

'de 2018 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak. oganizasyon tarihinin en çok şampiyonluk kazanan pilotu olarak dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:16
Formula 1'de en çok kazanan Michael Schumacher

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen , kariyerinde kazandığı 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen organizasyonun başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost, Alman ve Büyük Britanyalı izliyor.

EN FAZLA BİRİNCİLİK REKORU DA SCHUMACHER'DE

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 4. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 62 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 51 kez ilk sırada gören Prost'u, 47 birincilikle Vettel ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

TAKIMLARDA FERRARI

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor.

Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Red Bull ve Mercedes'in de 4'er şampiyonluğu bulunuyor.

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Formula 1'de en çok kazanan Michael Schumacher
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