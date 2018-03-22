Formula 1'in en başarılısı Schumacher

2018 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu.

Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.

Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.

Schumacher'i, 5 şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost, Alman Sebastian Vettel ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton izliyor.

EN FAZLA BİRİNCİLİK REKORU DA SCHUMACHER'DE

Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.

Geçen yıl kariyerinin 4. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 62 birincilikle 2. sırada yer alıyor.

Damalı bayrağı 51 kez ilk sırada gören Prost'u, 47 birincilikle Vettel ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.

TAKIMLARDA FERRARI

Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor.

Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Red Bull ve Mercedes'in de 4'er şampiyonluğu bulunuyor.

Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:

Sezon Pilot Takımı Şampiyon takım 1950 Nino Farina Alfa Romeo --- 1951 Juan Manuel Fangio Alfa Romeo --- 1952 Alberto Ascari Ferrari --- 1953 Alberto Ascari Ferrari --- 1954 Juan Manuel Fangio Mercedes --- 1955 Juan Manuel Fangio Mercedes --- 1956 Juan Manuel Fangio Ferrari --- 1957 Juan Manuel Fangio Maserati --- 1958 Mike Hawthorn Ferrari Vanwall 1959 Jack Brabham Cooper Cooper 1960 Jack Brabham Cooper Cooper 1961 Phill Hill Ferrari Ferrari 1962 Graham Hill BRM BRM 1963 Jim Clark Lotus Lotus 1964 John Surtees Ferrari Ferrari 1965 Jim Clark Lotus Lotus 1966 Jack Brabham Brabham Brabham 1967 Denny Hulme Brabham Brabham 1968 Graham Hill Lotus Lotus 1969 Jackie Stewart Tyrrell Tyrrel 1970 Jochen Rindt Lotus Lotus 1971 Jackie Stewart Tyrrel Tyrrel 1972 Emmerson Fitipaldi Lotus Lotus 1973 Jackie Stewart Tyrrell Lotus 1974 Emmerson Fitipaldi McLaren McLaren 1975 Niki Lauda Ferrari Ferrari 1976 James Hunt McLaren Ferrari 1977 Niki Lauda Ferrari Ferrari 1978 Mario Andretti Lotus Lotus 1979 Jody Scheckter Ferrari Ferrari 1980 Alan Jones Williams Williams 1981 Nelson Piquet Brabham Williams 1982 Keke Rosberg Williams Ferrari 1983 Nelson Piquet Brabham Ferrari 1984 Niki Lauda McLaren McLaren 1985 Alain Prost McLaren McLaren 1986 Alain Prost McLaren Williams 1987 Nelson Piquet Williams Williams 1988 Ayrton Senna McLaren McLaren 1989 Alain Prost McLaren McLaren 1990 Ayrton Senna McLaren McLaren 1991 Ayrton Senna McLaren McLaren 1992 Nigel Mansell Williams Williams 1993 Alain Prost Williams Williams 1994 Michael Schumacher Benetton Williams 1995 Michael Schumacher Benetton Benetton 1996 Damon Hill Williams Williams 1997 Jacques Villeneuve Williams Williams 1998 Mika Hakkinen McLaren McLaren 1999 Mika Hakkinen McLaren Ferrari 2000 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2001 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2002 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2003 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2004 Michael Schumacher Ferrari Ferrari 2005 Fernando Alonso Renault Renault 2006 Fernando Alonso Renault Renault 2007 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 2008 Lewis Hamilton McLaren Ferrari 2009 Jenson Button Brawn GP Brawn GP 2010 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull 2011 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull 2012 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull 2013 Sebastian Vettel Red Bull Red Bull 2014 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 2016 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 2017 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes