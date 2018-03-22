Haber turu

Bursa BŞB Fransa'da adını finale yazdırdı
Bursa Büyükşehir Belediye Kadın Voleybol
Takımı, yarı final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği Fransa temsilcisi Nantes'ı deplasmanda oynanan rövanşta da aynı skorla devirdi ve finale yükseldi. Mücadelenin setleri; 25-18, 25-16 ve 25-23 sonuçlandı. Avrupa'da dün gecenin görünümü ise şöyle: Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-Off Turu ilk mücadelesinde konuk ettiği İtalya ekibi Novara'ya 3-2 mağlup oldu. Erkekler Challenge Kupası'nda, Maliye Piyango, yarı final ilk maçında 3-1 yendiği İtalyan Bunge Ravenna'ya rövanşı aynı skorla kaybetti. Temsilcimiz, finale çıkacak takımı tayin eden altın seti de 16-14 kaybetti ve elendi. Halkbank da Erkekler Şampiyonlar Ligi 12'li Play-Off Turu ilk maçında Ankara'da 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Perugiu'ya deplasmanda aynı skorla mağlup oldu ve Avrupa defterini kapadı Xabi Alonso'ya 5 yıl hapis cezası istendi
Kariyerini geçen yıl noktalayan Xabi Alonso, hapis şokuyla sarsıldı. Real Madrid'de forma giydiği dönemde imaj gelirleri için kullandığı Madeira isimli şirketi aracılığıyla vergi kaçırdığı iddia edilen İspanyol yıldızın 5 yıl hapsi istendi. Madrid yargısı, ocak ayında Alonso hakkında rafa kaldırılan
davanın yeniden görülmesini talep etmişti. 36 yaşındaki eski futbolcunun imaj gelirlerinin bir bölümünü İspanyol hazinesine bildirmediği iddia ediliyordu. Galatasaray ve Hatay için yarı final günü
Kadınlar EuroCup'ta boy gösteren temsilcilerimiz Galatasaray ve Hatay Büyükşehir Belediyesi
bugün yarı final ilk maçlarına çıkıyor. Galatasaray'ın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edeceği maç Ahmet Cömert'te oynanacak ve saat 19:30'da başlayacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi ise 18:00'de İtalya'nın Reyer ekibi ile karşılaşacak.