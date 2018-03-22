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ilk turda veda etti

'a katılan eski dünya 1 numarası ABD'li , ilk turda Japon Osaka'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:34
Serena Williams ilk turda veda etti

'a katılan ABD'li çi , Japon 'ya 2-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

ABD'de düzenlenen toplam 8 milyon dolar ödül dağıtılacak turnuvada mücadele eden 36 yaşındaki Williams, tek kadınlar ilk turunda Indian Wells'te şampiyonluğa ulaşan 20 yaşındaki Japon Osaka ile karşılaştı.

Maç boyunca etkisiz bir performans sergileyen eski dünya 1 numarası Serena Williams, dünya 22'ncisi rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak elendi.

Çocuk sahibi olduktan 14 ay sonra kortlara geçen hafta sona eren Indian Wells ile dönen ABD'li tenisçi, üçüncü turda ablası Venus Williams'a yenilerek turnuvadan elenmişti.

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Serena Williams ilk turda veda etti
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