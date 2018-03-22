THY yüksek uçuyor

2017 - 2018 Voleybol Sezonu 1. Lig final etabı bugün başlıyor. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele etmek için sahaya çıkacak 4 takımdan biri olan THY de, sezon içinde gösterdiği başarıyı taçlandırmak için mücadele edecek.

Uzun yıllar birinci ligde mücadele ettikten sonra 1993-94 sezonunda ligden çekilen THY Bayan Voleybol A Takımı, THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı öncülüğünde 2016 yılında yeniden sahalara dönmüş ve 2. Lig'den başlayarak, ilk senesinde 1. Lig'e adını yazdırmıştı. THY finallerden çıkarsa iki yılda iki lig birden yükselerek büyük bir başarıya imza atmış olacak.

Fenerbahçe ve Vakıfbank'ta büyük başarılar kazanmış Anita Havlickova ve Jelena Nikolic gibi iki tecrübeli isimle takviye ettiği kadrosuyla final grubunun da en büyük favorisi olarak gösterilen THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım, "THY ailesine şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Dört takım arasından ikisi Sultanlar Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak. Bizler takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Hedefimiz THY ailesine şampiyonluk hediye etmek. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz" dedi.

