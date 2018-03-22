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yüksek uçuyor

2016'da tekrar faaliyete geçirdiği voleybol şubesi ile iki yılda büyük atılım yapan Türk Hava Yolları'nda hedef final etabında ilk ikiye girerek 'ne yükselmek.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:35
THY yüksek uçuyor

2017 - 2018 Voleybol Sezonu 1. Lig final etabı bugün başlıyor. 'nde mücadele etmek için sahaya çıkacak 4 takımdan biri olan de, sezon içinde gösterdiği başarıyı taçlandırmak için mücadele edecek.

Uzun yıllar birinci ligde mücadele ettikten sonra 1993-94 sezonunda ligden çekilen THY Bayan Voleybol A Takımı, THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı öncülüğünde 2016 yılında yeniden sahalara dönmüş ve 2. Lig'den başlayarak, ilk senesinde 1. Lig'e adını yazdırmıştı. THY finallerden çıkarsa iki yılda iki lig birden yükselerek büyük bir başarıya imza atmış olacak.

Fenerbahçe ve Vakıfbank'ta büyük başarılar kazanmış Anita Havlickova ve Jelena Nikolic gibi iki tecrübeli isimle takviye ettiği kadrosuyla final grubunun da en büyük favorisi olarak gösterilen THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım, "THY ailesine şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. Dört takım arasından ikisi Sultanlar Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak. Bizler takımımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Hedefimiz THY ailesine şampiyonluk hediye etmek. Bunu başaracak güce ve inanca sahibiz" dedi.

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THY yüksek uçuyor
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