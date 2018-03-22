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'dan Spor Yöneticisi Akademisi

Türkiye Gençlik Vakfı (), nitelikli spor yöneticisi yetiştirmek için Spor Yöneticisi Akademisi programı başlattı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 18:16
TÜGVA'dan Spor Yöneticisi Akademisi
Türkiye Gençlik Vakfının; endüstriyelleşen spor dünyasına, çağın yeniliklerine uygun, nitelikli spor yöneticisi yetiştirmek adına başlattığı bu akademiye, uzman akademisyen kadrosu spor yönetiminin içeriğini oluşturan derslerle katılımcılara katkı sağlayacak. Bunun yanında birbirinden ünlü spor adamlarının konuk olacağı akademide katılımcılar, interaktif bir sohbet ortamından da yaralanabilecekler. Başvuruların internet sitesinden yapılacağı ve 5 Nisan tarihinde son bulacağı bu akademiyi başarıyla tamamlayan katılımcılar ilgili spor kurum ve kuruluşlarında staj imkanlarından faydalanabileceklerdir.
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TÜGVA'dan Spor Yöneticisi Akademisi
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