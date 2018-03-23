Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Vakıf’tan dev adım

Vakıf’tan dev adım

, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı play-of turu ilk maçında ’de Volero’yu 3 sette yenerek yolunu ardına kadar açtı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Vakıf’tan dev adım

Voleybolda takımlarımız fırtına gibi esmeye revam ediyor. CEV Kupası'nda kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, erkeklerde Ziraat Bankası ve Kadınlar Challenge Kupası'nda 'un finale yükselmesinin ardından dün de yüzümüzü güldürdü. Sarı-siyahlılar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 'de Volero'yu 25-17, 25-22 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz 29 Mart Perşembe günü 'da oynanacak rövanşta en az iki set alırsa adını e yazdıracak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıf’tan dev adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN