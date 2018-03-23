Vakıf’tan dev adım

Voleybolda takımlarımız fırtına gibi esmeye revam ediyor. CEV Kupası'nda kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, erkeklerde Ziraat Bankası ve Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un finale yükselmesinin ardından dün de Vakıfbank yüzümüzü güldürdü. Sarı-siyahlılar, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'de Volero'yu 25-17, 25-22 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Temsilcimiz 29 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanşta en az iki set alırsa adını Dörtlü Finale yazdıracak.

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