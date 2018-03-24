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'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1'de Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton, 'sinin sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 11:35
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı 'sine Mercedes pilotu ilk sıradan başlayacak.

Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı.

Bu sezon kariyerinde 5'inci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen Mercedes sürücüsü Hamilton 1.21.164'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, Avustralya'da 7'nci kez yarışa ilk sırada başlama hakkını elde ederken, zamanlamasıyla pist rekoru kırdı.

Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.21.828'lik süresiyle ikinci, takım arkadaşı Alman ise 1.21.838'lik zamanlamasıyla sıralama turlarını üçüncü sırada bitirdi.

BOTTAS KAZA GEÇİRDİ

Sıralama turlarının üçüncü etabı sırasında bariyerlere çarparak kaza yapan Mercedes'in Fin pilotu ise yarışa 10'uncu sıradan başlayacak.

Yarın TSİ 08.10'da başlayacak Avustralya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.21.164

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.21.828

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.21.838

4. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1:21.879

5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.22.152

6. (Haas-Ferrari) 1.23.187

7. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1.23.339

8. Nico Hulkenberg (Renault) 1.23.532

9. Carlos Sainz Jr. (Renault) 1.23.577

10. Valtteri Bottas (Mercedes) (Q2 derecesiyle 1.22.089)

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