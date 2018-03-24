Güreşte 3 altın madalya

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda Türk sporcular bugün çıktıkları final maçlarında 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyanın sahibi oldular.

RIZA KAYAALP, BUSE TOSUN VE SÜLEYMAN DEMİRCİ'DEN ALTIN MADALYA

130 kilo Grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. Grekoromen stil 97 kilo sporcumuz Süleyman Demirci de final maçını kazanarak şampiyon olmayı başardı. Kadınlarda 68 kilo sporcumuz Buse Tosun finalde rakibini yenerek altın madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu. Serbest stilde mücadele eden sporcumuz 74 kiloda Soner Demirtaş rakibine finalde mağlup olarak 2.oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Serbest stil 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 57 kiloda Ahmet Peker ve Barış Kaya üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardılar. Dün yapılan müsabakalarda 7 madalya kazanan milli takım, bu madalyalarla birlikte madalya sayısını 14'e yükseltti. Dan Kolov-Nikola Petrov Güreş Turnuvası yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.