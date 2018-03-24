Haber turu

Hasan Doğan adına yapılan tesisler açıldı
Zeytinburnu'nda yapılan Hasan Doğan Spor Tesisi'nin açılışı ile inşası devam eden Spor Toto Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile davetliler katıldı. Bakan Zeybekci, İstanbul'un tamamında bir elin parmakları kadar kapalı spor salonu varken, şimdi hemen hemen her okulun kapalı spor salonu var. Spora yatırımlarımız devam edecek" dedi. Yasin Süzen altına koştu
İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Yasin Süzen, erkekler 400 metrede altın madalya kazandı. Belarus'un Gomel kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde piste çıkan Yasin, podyumun zirvesine çıktı. Yasin, madalya seremonisi sırasında asker selamı verdi. ?Dani Alves'ten forma için Adriano'ya teşekkür
Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü sağ beki Dani Alves, Instagram hesabı aracılığıyla Beşiktaşlı Adriano Correia'ya teşekkür etti. Instagram'dan bir hikaye paylaşan yıldız futbolcu, Adriano'nun kendisine hediye ettiği 3 numaralı formayı etiketleyerek "Hediyen için teşekkür ederim" mesajını paylaştı. Alves ile Adriano, Barcelona'da 2010 ile 2016 yılları arasında birlikte forma giymişti. ?Philadelphia 76ers'i Ersan İlyasova sırtladı
NBA'de sezonun formda ekibi Philadelphia 76ers, üst üste 5. galibiyetini konuk olduğu Orlando Magic'i 118-98 yenerek aldı. Sixers'ta 21 dakikada 18 sayı ve 3 ribauntla oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova
, takımının en skorer oyuncusu oldu. Sakatlığını atlatan ve takıma dönen Furkan Korkmaz ise sahada kaldığı 12 dakikada 3 sayı ve 1 asist üretti.