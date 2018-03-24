İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda millilerden bronz madalya

Belarus'un Gomel kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 'nda, Türk Milli Takımı erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Organizasyonun üçüncü ve son gününde, Doğan Biçer, Hasan Baydaş, Hüseyin Baydaş ve Yasin Süzen'den oluşan milli takım, erkekler 4x400 metre bayrak yarışında madalya mücadelesi verdi.

Yarışı 3 dakika 26.64 saniyede tamamlayan milli sporcular bronz madalyanın sahibi oldu. Ukrayna 3.22.43'lük derecesiyle podyumun zirvesine çıkarken, Rusya 3.26.45'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonanın ilk gününde Aysun Akay kadınlar 60 metrede, dün de Yasin Süzen erkekler 400 metrede altın madalya kazanmıştı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazanan Türk Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı "Belarus'ta düzenlenen Avrupa şampiyonasında 3 gün boyunca mücadele eden ve organizasyonu 2 altın 1 bronz madalya ile tamamlayan milli atletlerimizi kutluyorum. Şampiyonanın son gününde yapılan erkekler 4x400 metre bayrak yarışında elde ettikleri derece ile kürsünün üçüncü basamağına çıkarak bronz madalya kazanan kardeşlerimi de gönülden tebrik ediyorum. Millet olarak kenetlendiğimiz bu günlerde kazandıkları madalyalar ile bizleri gururlandıran sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Milli atletlerimizin erkekler 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandığı İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde Aysun Akay kadınlar 60 metrede, ikinci gününde ise Yasin Süzen erkekler 400 metrede altın madalya kazanmıştı.