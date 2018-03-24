Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Miami Açık'ta favoriler kaybetti

'ta favoriler kaybetti

Tek kadınlarda Danimarkalı Wozniacki, tek erkeklerde ise Sırp Djokovic ikinci turda elendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 11:04
Miami Açık'ta favoriler kaybetti

'ta tek kadınlarda , tek erkeklerde ise rakiplerine yenilerek turnuvaya erken veda etti.

ABD'de düzenlenen toplam 8 milyon dolar ödüllü turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Danimarkalı Wozniacki, tek kadınlar ikinci turunda karşılaştığı Porto Rikolo Monica Puig'e 0-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Tek erkekler ikinci turunda ise uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden korta dönen eski dünya 1 numarası Sırp Djokovic, dünya 47'ncisi Fransız Benoit Paire'ye 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvada bir üst turu göremedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Miami Açık'ta favoriler kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN