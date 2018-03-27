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37'lik 'tan müthiş performans

ABD'li tenisçi , sezonun prestijli turnuvalarından 'ta çeyrek finale yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:06
37'lik Venus Williams'tan müthiş performans

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, son şampiyon Büyük Britanyalı Johanna Konta ile Venus Williams karşı karşıya geldi.

2 saat 20 dakika süren mücadelede ilk seti 7-5 kazanan Konta'ya ikinci seti 6-1 alarak yanıt veren 37 yaşındaki , son seti de 6-2 hanesine yazdırdı. Korttan 2-1 galip ayrılan ABD'li tenisçi, çeyrek finale yükselen isim oldu.

Dünya klasmanında sekizinci sırada yer alan Williams, turnuvada üç kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

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37'lik Venus Williams'tan müthiş performans
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