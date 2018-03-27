37'lik Venus Williams'tan müthiş performans

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, son şampiyon Büyük Britanyalı Johanna Konta ile Venus Williams karşı karşıya geldi.
2 saat 20 dakika süren mücadelede ilk seti 7-5 kazanan Konta'ya ikinci seti 6-1 alarak yanıt veren 37 yaşındaki Venus Williams, son seti de 6-2 hanesine yazdırdı. Korttan 2-1 galip ayrılan ABD'li tenisçi, çeyrek finale yükselen isim oldu.
Dünya klasmanında sekizinci sırada yer alan Williams, turnuvada üç kez şampiyonluğa ulaşmıştı.