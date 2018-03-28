Haber hattı

NAMOĞLU: GELECEK SENE VAR'I UYGULAMAK İSTİYORUZ

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, gelecek sezon Türkiye'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini uygulamayı hedeflediklerini söyledi. VAR, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'ndan izin alınarak, dün Antalya'daki Mardan Stadı'nda Azerbaycan ile Makedonya hazırlık maçında çevrim içi olarak uygulandı. Uygulamayı inceleyen Namoğlu, VAR sisteminin, "skandal" olarak nitelendirilen gol, penaltı, ihraç ve yanlış ihraç kararları için kullanılabileceğini vurgularken "Hedefimiz, kupa finali gibi bazı maçlarda deneyip gelecek sene Türkiye liglerinde VAR sistemini uygulamak" dedi.

KAF KAF TURU ZORA SOKTU FIBA

?Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İzmir'de UCAM Murcia'ya 79-65 yenildi. İspanyol ekibi devreyi de 49-30 önde geçti. Mücadelenin ikinci yarısına skorbord engeli geldi. 65 dakikalık gecikmenin ardından portatif skorbord ile ikinci yarı oynanırken, Karşıyaka'nın farkı eritmesine izin vermeyen Murcia, 4 Nisan'da İspanya'da oynanacak rövanşa büyük avantaj taşıdı.

EMRE: CENGİZ DÜNYA DEVLERİNDE OYNAYABİLİR

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu İtalyan La Gazzetta Dello Sport'a verdiği röportajda, eski takım arkadaşı Cengiz Ünder'le ilgili övgü dolu ifadeler kullandı: "Cengiz çok genç ve yetenekli. Kendisini daha da geliştirdiği taktirde yakın zamanda Real Madrid, Barcelona, Manchester City ya da Bayern Münih gibi dev kulüplere transfer olabilir. Ancak bunun için daha çok çalışması gerekiyor."

BREZİLYA RÖVANŞI ALDI!

Ev sahibi olduğu 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenilerek şok yaşayan Brezilya dün hazırlık maçında sevinen taraf oldu. Sambacılar'ın 1-0'lık galibiyetinde gol Gabriel Jesus'tan geldi. A Spor'dan canlı yayınlanan maçta ise Senegal ile Bosna Hersek 0-0 berabere kaldı. İngiltere ile İtalya'nın mücadelesinden ise 1-1'lik sonuç çıktı.